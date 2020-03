Ochrona dla eksporterów przed skutkami pandemii koronawirusa

Eksport to jeden z trzech głównych motorów polskiej gospodarki. W 2019 r. nasi przedsiębiorcy wyeksportowali towary o wartości 235,8 mld euro. Oznacza to wzrost o 5,5 proc. względem roku 2018. Co prawda granice krajów UE, a do Unii eksportujemy niemal 80 proc. dóbr (w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 79,8 proc.), pozostają otwarte dla przepływu towarów, to w praktyce trudno jest szybko przez nie przejechać. Nastręcza to wiele trudności i skutkuje nieterminowymi dostawami. Ich konsekwencją mogą być kary finansowe dla eksporterów. Jak uniknąć kar finansowych za nieprzestrzeganie terminów w eksporcie?

Poniżej dalsza część artykułu