Znaki towarowe zarejestrowane w UE – co po brexicie? Znaki towarowe po brexicie. Co z nimi w Wielkiej Brytanii? Znaki towarowe po brexicie - co z nimi? Źródło: Adobe Stock

Urszula Nowak

Ochrona intelektualnej własności przemysłowej to kolejna dziedzina, w której definitywny brexit nastręcza polskim przedsiębiorcom problemy. Co z prawami do znaków towarowych? Rzecznik patentowy odpowiada.