Prezenty biznesowe w dobie pandemii

Pandemia odbiła się na budżetach, które firmy przeznaczały na świadczenia pozapłacowe i benefity. Przedsiębiorcy planujący zakup tegorocznych prezentów świątecznych nie tylko dla pracowników, ale i kontrahentów stoją przed nie lada wyzwaniem.

Zamawiając prezenty biznesowe często mamy wiele dylematów. Teraz tym bardziej. Jak przy mocno ograniczonych zasobach finansowych znaleźć upominki, które będą dobrze kojarzyć się z firmą? Czy w czasie pandemii jest miejsce na takie działania? Poniżej dalsza część artykułu

Realizacja celów przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od sieci kontaktów budowanej przez długie lata. Według raportu firmy Knack, prezenty korporacyjne otrzymywane i wręczane na spotkaniach biznesowych to dobry sposób na docenienie kontrahentów i zacieśnianie więzi. Upominki wpływają pozytywnie na budowanie dobrej atmosfery, ale również przyczyniają się do polepszenia relacji. A to z kolei może zaowocować w przyszłości np. kolejnym zleceniem bądź przedłużeniem kontraktu.

Prezenty biznesowe – jakie są trendy? Zakup prezentów biznesowych nie musi wiązać się z dużym nakładem finansowym przedsiębiorstwa. Jednak zamiast „za ile” należy najpierw odpowiedzieć na pytanie „co”. Wybór nawet bardzo tanich podarunków świątecznych będzie przepalonym budżetem, jeśli spod choinki trafią one od razu do kosza lub na dno szuflady, do której nikt nie zagląda. Poszukując prezentów warto wziąć pod uwagę takie kwestie jak: wiek, płeć oraz relacje, jakie nas łączą z drugą osobą.

Zupełnie inny podarunek wybierzemy dla partnera biznesowego, a inny dla współpracownika. Im bliższe relacje, tym bardziej możemy pozwolić sobie na osobisty upominek. Im dalsza i bardziej oficjalna relacja – tym powinien być on bardziej elegancki i uniwersalny, jak np. dobre wino czy kosz słodyczy. W poszukiwaniu prezentów biznesowych warto zatem mieć na względzie – oprócz oczywiście kwestii finansowych – przyjazność dla środowiska.

Z badań przeprowadzonych przez OHH Magazine wynika, że aż 85 proc. przedstawicieli firm zwraca szczególną uwagę na biodegradowalność i ekologiczność przyjmowanych upominków. Świadomość konsumencka z roku na rok jest coraz większa, a klienci są w stanie zapłacić więcej za produkt lepszej jakości, wytwarzany w warunkach ekologicznych. Biznes nie może ignorować takich informacji, jeśli chce się rozwijać i odpowiadać na aktualne potrzeby rynkowe.

Docenianie przez obdarowanie W tych nietypowych i trudnych czasach pracodawcy powinni pamiętać także o swoich pracownikach. Podejście do pracowników, dbanie o nich i docenianie bez względu na sytuację rynkową, zawsze wyróżnia najlepsze firmy. Wpływa na atmosferę pracy i dobre samopoczucie zarówno zatrudnionych, jak i przełożonych. Jak pokazują raporty – wcale nie musi oznaczać dużych nakładów finansowych, dzięki czemu kultura doceniania może zostać wdrożona w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość.

Zgodnie z wynikami ostatniego badania „Indeks doceniania 2019” HRM Institute, aż 88 proc. ankietowanych przyznało, że bardzo wartościową formą docenia jest zwykłe „dziękuję”, a 85 proc. wskazało pochwalanie za dobrze wykonaną pracę. 71 proc. przyznało, że chciałoby otrzymać voucher np. do restauracji i tyle samo badanych wskazało inne, drobne nagrody do wyboru. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że aż 99 proc. zapytanych odpowiedziało, że docenianie w pracy jest ważne, a docenianym chce być każdy. Zarówno młodzi stażem pracownicy, jak i ci, którzy są związani z jedną firmą od lat. Należy o tym pamiętać. Nawet niewielki podarunek, jak np. „welcome packi” dla pracowników powracających do biura po dłuższej pracy zdalnej, będzie formą okazania wdzięczności za współpracę w trudnych czasach.

Wzajemne obdarowywanie się, zarówno w kontakcie z pracownikiem, jak i kontrahentem, ociepla stosunki i pozytywnie wpływa na dalszą współpracę. Poza tym sprawia wiele radości nie tylko osobom obdarowanym, ale także tym, które te prezenty wręczają. To z kolei zbliża ludzi i na długo pozostawia w pamięci miłe wspomnienia.

Autor jest managerem z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku słodyczy reklamowych i współwłaścicielem Manufaktury Czekolady Chocolate Story, gdzie odpowiada za R&D i marketing produktowy w segmencie B2B.