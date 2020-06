Pracownicy tych zawodów zmienią branżę. Na IT

Okazuje się, że największą gotowość do przekwalifikowania się wykazali przedstawiciele takich sektorów, jak inżynieria, gastronomia, budownictwo, marketing, finanse, edukacja, logistyka i produkcja .

Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w Kodilla.com, wskazuje, że w nowej branży swoich sił chcą próbować również osoby powiązane już z rynkiem IT, jak np. analitycy danych, czy graficy, którzy szukają możliwości podwyższenia swoich kompetencji i zwiększenia własnej konkurencyjności.

– Największe zainteresowanie nauką programowania odnotowujemy wśród osób posiadających tytuły inżynierskie. Są to przedstawiciele związani z takimi sektorami, jak m.in. automatyka, robotyka i mechatronika czy inżynieria biomedyczna. Pracę w IT chciałyby podjąć także osoby pracujące do tej pory w logistyce, budownictwie oraz architekci – wylicza.