Koronawirus. Czego obawia się branża mleczarska

Decyzja Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, pociągająca za sobą zamknięcie jednego dnia wszystkich w Polsce restauracji, kawiarni, barów, pubów, ośrodków wczasowych i wypoczynkowych, spowodowała, że działająca od 70 lat Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu stanęła pod ścianą. Rząd jednego dnia zamknął cały rynek, który obsługiwała. Spółdzielnia nadal więc ma co produkować, ale nie ma już dla kogo. I nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy sytuacja wróci do stanu normalności.

Choćby podejrzenie

Polskiej branży mleczarskiej sen z powiek spędza jeszcze co innego. Jeśli tylko jeden pracownik zakładu mleczarskiego będzie podejrzany o to, że ma koronawirusa lub miał kontakt z taką osobą, choćby tylko podejrzaną, to zgodnie z polskim prawem sanitarnym nie tylko on podlega kwarantannie, ale również jego współpracownicy oraz miejsce pracy. W praktyce oznacza to zamknięcie zakładu na 14 dni.