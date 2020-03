Włoskie firmy w czasach pandemii. Komu grozi upadłość?

Drobne usługi cierpią

Cristina Innamorati, właścicielka salonu kosmetycznego w San Severino Marche, miasteczku w gminie Macerata, które od 2016 r. nadal zmaga się z konsekwencjami trzęsienia ziemi, z dnia na dzień została zmuszona do zamknięcia salonu z powodu zagrożenia koronawirusem. Jej działalność gospodarcza to główne źródło utrzymania dla jej rodziny. Do dziś jej bliscy nie wrócili do domu, w którym mieszkali do października 2016 r., kiedy to w Regionie Marche odnotowano najsilniejszą od kilkudziesięciu lat serię trzęsień ziemi. Dom do dziś wymaga odbudowy, zaś na sfinansowanie prac ze środków regionalnych Cristina Innamorati będzie musiała jeszcze poczekać prawdopodobnie kilka lat. Co robić aby zapewnić sobie środki do życia?