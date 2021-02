Zastój w biznesie. Potwierdzają to dane z CEIDG

W styczniu br. zarejestrowano w CEIDG 23,4 tys. nowych firm, podczas gdy 17,7 tys. zostało zamkniętych. Większa niż w grudniu 2020 r. przewaga nowych biznesów nad tymi zakończonymi to pozytywny sygnał, który podwyższył w styczniu Indeks mikroprzedsiębiorstw InfoCredit wyliczany na podstawie danych z CEIDG. Co prawda indeks nadal jest na minusie, ale nieco wzrósł (z -21 834 pkt do -15 816.)

