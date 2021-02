Zdalna praca – kosztowna i niebezpieczna

Zdalna praca to wciąż rzeczywistość. Co więcej, jak wynika z badania przeprowadzonego przez CyberArk aż 95 proc. pracowników chce pracować zdalnie, nawet kiedy pobyt w biurze nie będzie zagrażał infekcją Covid-19. Jednakże 67 proc. respondentów nie przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Najczęściej łamią wytyczne poprzez wysyłanie dokumentów służbowych na prywatne adresy e-mail, udostępnianie hasła czy instalowanie podejrzanych aplikacji. 69 proc. zadeklarowało używane firmowych urządzeń do użytku osobistego, w tym gier czy zakupów online. Takie zachowania stawiają pod znakiem zapytania opłacalność kontynuowania zdalnej pracy.

Poniżej dalsza część artykułu