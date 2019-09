Polska - Austria: Mecz pod prądem

Pierwsza porażka w tych eliminacjach, pierwsze stracone bramki – teoretycznie w Lublanie nie wydarzyło się nic takiego, by bić w dzwony alarmowe i podnosić larum. Piłkarze Jerzego Brzęczka wciąż są na pierwszym miejscu w grupie – nawet jeśli przegrają dziś z Austrią na Stadionie Narodowym, to będą na drugim miejscu, dającym bezpośredni awans. Sytuacja jest dobra. A jednak niepokój wydaje się uzasadniony.

Przy obecnych przepisach – powiększeniu mistrzostw Europy do 24 drużyn oraz regulaminie, który sprawia, że do fazy pucharowej awansuje aż 16 zespołów, w tym niektóre z trzecich miejsc w grupach – sam awans na Euro przestaje być wielkim osiągnięciem. Raczej tylko wykonaniem zadania – podobnie zresztą jak wyjście z grupy już na turnieju – chociaż to oczywiście będzie weryfikowane po losowaniu rywali.

I chociaż oczywiście piłkarzom nie na rękę jest deprecjonowanie ich osiągnięć, chcą, by każde zwycięstwo było opiewane i gloryfikowane, to chyba sami zaczynają rozumieć, że awans do mistrzostw jest wyłącznie celem minimum. – Historia naszych występów na wielkich imprezach w ostatnich latach, poza Euro 2016 we Francji, pokazuje, że trzeba mieć dużo pokory. Im więcej nadziei, tym później większy zawód. Dlatego nie powinniśmy świętować samego awansu, szczególnie w przypadku Euro, na które łatwiej awansować – mówił o tym podczas zgrupowania, ale jeszcze przed porażką w Lublanie, Wojciech Szczęsny.