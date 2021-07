Nie ma mocnych na drużynę Roberto Manciniego

– To był najtrudniejszy mecz, w jakim kiedykolwiek grałem – nie ma wątpliwości Leonardo Bonucci, jeden z włoskich weteranów z ponad 100 spotkaniami w reprezentacji. – Cierpieliśmy, ale dlatego to zwycięstwo jest jeszcze piękniejsze.

We wtorek do tej grupy dołączył Federico Chiesa, wybrany na gracza spotkania. – Nie potrafię opisać swoich emocji słowami – przyznał. Zaczynał mistrzostwa jako rezerwowy, ale po meczu na Wembley z Austrią, w którym trafił w dogrywce, wygryzł ze składu Domenico Berardiego.

To on podał kroplówkę Hiszpanii, doprowadzając po wejściu z ławki do wyrównania i dogrywki. A potem ją odłączył, marnując rzut karny. Podszedł do piłki, choć wcześniej spudłował w spotkaniu ze Słowacją.

Droga od miłości do nienawiści bywa bardzo krótka. Wczoraj byłeś bohaterem, jutro mogą zmieszać cię z błotem. Powinien o tym pamiętać każdy piłkarz, także Jorginho, który z zimną krwią wykorzystał decydującą jedenastkę, a swoją grą dostarcza argumentów, że zasługuje na Złotą Piłkę. W maju poprowadził Chelsea do triumfu w Lidze Mistrzów.

Radio Jorginho

– Jeśli Włosi sięgną po tytuł, powinien być głównym kandydatem do nagrody. On sprawia, że wszystko wydaje się prostsze – twierdzi trener Maurizio Sarri, który zabrał go ze sobą z Werony najpierw do Neapolu, a później do Londynu.