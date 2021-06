Anglia - Niemcy. Uciszyć Wembley

„Wracamy do domu" – napisał kilka dni temu „Bild", zaczynając psychologiczną grę przed spotkaniem o ćwierćfinał z Anglikami. „Żaden stadion za granicą tak bardzo nie przyspiesza bicia naszych serc. Z pewnością wrócimy tu na półfinały i finał, na nasze Wembley".

Niemiecki tabloid uderzył w czuły punkt. Mija 25 lat, odkąd reprezentacja Niemiec na oczach królowej Elżbiety II zdobyła w Londynie ostatnie mistrzostwo Europy, doprowadzając miliony Anglików do rozpaczy.

Zadra w sercu

Tamto lato było największym koszmarem dla Garetha Southgate'a. To właśnie on w półfinale z Niemcami nie wykorzystał decydującego rzutu karnego, strzelił najgorzej, jak mógł i stał się w kraju pośmiewiskiem. Synonimem ofermy, sieroty, fajtłapy. – Teraz będą o mnie mówić: to ten idiota, który nie trafił z 11 metrów – zdawał sobie sprawę z konsekwencji tej fatalnej pomyłki.