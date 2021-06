Czas dokończyć tę historię

Ale złote pokolenie, jak nazwano grupę gwiazd, której dorobiła się Belgia, szybko dorosło. Ponad połowa kadrowiczów zbliża się do trzydziestki lub już ją przekroczyła. Za półtora roku na mundialu w Katarze niektórych z nich możemy już nie zobaczyć.

Na tamtych mistrzostwach Martinezowi w prowadzeniu drużyny pomagał Thierry Henry. Ale nawet on nie znalazł sposobu na skruszenie francuskiej obrony i Belgii na osłodę pozostała walka o trzecie miejsce.

Po nieudanej przygodzie w roli samodzielnego trenera w Monaco i krótkiej pracy w Montrealu Henry wrócił do sztabu szkoleniowego Belgów, by – jak sam przekonuje – kontynuować niedokończoną historię. Przekaz jest jasny: chcemy przynajmniej finału.

Eliminacje Euro były demonstracją siły Belgii – dziesięć zwycięstw, 40 strzelonych goli, trzy stracone. Ktoś powie, że to żaden wyczyn, bo za przeciwników w kwalifikacjach mieli Szkocję i Rosję, ale sam turniej finałowy pokazuje, że z zespołami z drugiego czy trzeciego futbolowego rzędu też trzeba umieć wygrywać. Belgia akurat to potrafi, w grupie ponownie rozbiła Rosjan, pokonała również Danię i Finlandię, choć na mistrzostwa przyjechała bardzo poturbowana.

De Bruyne, nawet nie w pełni zdrowia, to piłkarz trudny do zastąpienia i do upilnowania dla rywali. Choć w podstawowym składzie wyszedł tylko na spotkanie z Finlandią, zdążył już też uzbierać dwie asysty.