Euro 2020. Austria wygrywa z Ukrainą i pierwszy raz wychodzi z fazy grupowej Christoph Baumgartner i David Alaba PAP/ EPA/Mihai Barbu / POOL

Jedna bramka, autorstwa Christopha Baumgartnera, wystarczyła Austrii do pokonania Ukrainy w meczu ostatniej kolejki grupy C piłkarskich mistrzostw Europy i zapewnienia sobie awansu do fazy pucharowej.