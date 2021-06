Euro 2020. Niektórym ściany pomagały aż za bardzo

To była chwila chwały Portugalczyka, po której zaczął odcinać kupony od sławy i rozmieniać karierę na drobne. Ostatnio dzielił w Moskwie szatnię z Grzegorzem Krychowiakiem i Maciejem Rybusem, ale w Lokomotiwie nie potrafił przebić się do składu, od prawie trzech lat nie rozegrał też meczu w reprezentacji i nie przyjechał na Euro.

Typowani na głównych kandydatów do złota piłkarze Didiera Deschampsa wciąż nie pokazali pełni swojego potencjału. Niemców pokonali po samobójczym golu Matsa Hummelsa, remis z Węgrami uratował Antoine Griezmann. To wystarczyło jednak, by już przed ostatnią kolejką byli pewni awansu. Gra toczy się teraz o pozycję w tabeli i uniknięcie teoretycznie silniejszego rywala w 1/8 finału. Zwycięstwo nad Portugalią sprawi, że Francuzi wygrają grupę bez oglądania się na wynik meczu Niemców z Węgrami (w przypadku remisu muszą liczyć, że Niemcy w Monachium nie wygrają).