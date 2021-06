Euro 2020. Szwedom nie będzie zależało na ataku

Remis z Hiszpanią wypełnił balonik, który po porażce ze Słowakami był już zupełnie pusty. Chcemy widzieć zespół Paulo Sousy lepszym niż jest, tak samo, jak kilka dni wcześniej widzieliśmy w nim najsłabszego uczestnika turnieju. Dopiero środowy mecz zbliży nas do prawdy o reprezentacji Polski.

Na porażkę w meczu otwarcia piłkarze zareagowali zupełnie inaczej niż trzy lata temu podczas mundialu. – Wówczas dominowały smutek, zawód i brak wiary. Czuliśmy, że to koniec. Teraz byliśmy pewni, że jedziemy do Sewilli osiągnąć dobry wynik – mówi w rozmowie z portalem PZPN Łączy nas piłka bramkarz Wojciech Szczęsny.

Polacy dostaną piłkę i będą musieli zrobić z niej użytek. Niewykluczone, że mecz okupimy cierpieniem, bo przemieni się w trening cierpliwości, bowiem Szwedzi to zespół, który trudno złamać.

Podopieczni Janne Anderssona w siedmiu tegorocznych meczach stracili tylko jednego gola. Nasi rywale wcale nie wstydzą się swojej recepty na sukces. Wprost przeciwnie, to dla nich powód do dumy.

Reprezentacja Szwecji to zestaw piłkarzy równych, którzy pracują, wierząc w siłę kolektywu. Może właśnie dlatego przez 12 lat nie umieli wyjść z grupy na wielkim turnieju, bo na czele kadry stał pyskaty gwiazdor Zlatan Ibrahimović, którego z Euro wyeliminowała kontuzja.

Szwedzi lubią na boisku życie bez piłki. Spowalniają grę, unikają ryzyka w pressingu, wybijają przeciwnika z rytmu i uprawiają futbol reaktywny, ale to wcale nie oznacza, że stawimy czoła rywalowi bezzębnemu.

Nie ma pewności, kogo Sousa deleguje, żeby go zatrzymać. Poniedziałkowy trening z boku obserwował Jan Bednarek, któremu odnowił się uraz mięśnia pośladkowego. Selekcjoner ma w odwodzie Pawła Dawidowicza, Kamila Piątkowskiego i Michała Helika, ale dwaj ostatni jeszcze w tym turnieju nie grali.

Problemy z kolanem ma Jakub Moder. To oznacza, że do składu po pauzie za czerwoną kartkę wróci zapewne Grzegorz Krychowiak, który przed startem turnieju jako jedyny zaczynał wszystkie mecze kadry Sousy w podstawowym składzie.

Selekcjoner i pomocnik Lokomotiwu Moskwa po poniedziałkowym treningu, kiedy pozostali piłkarze wrócili już do szatni, dyskutowali na środku boiska. Jeśli Krychowiak dziś się zrehabilituje za słaby występ w meczu ze Słowakami, ich fotografia będzie ikoniczna.

Szwedzi przed rozpoczęciem turnieju zapowiadali, że chcą walczyć o złoto, ale wiary w sukces nie brakuje także Polakom. – Skupiamy się na swojej robocie. Bywają w życiu trudne momenty, ale jak ciężko pracujesz, to przychodzi chwila, że życie ci to oddaje. Trzeba to wtedy złapać za ryj i wykorzystać – deklaruje Tymoteusz Puchacz.