Ciężka koszulka z orłem

Kapitan reprezentacji Polski w pierwszym meczu turnieju nie przypominał wirtuoza, który nieustannie przesuwa granice, a kilka tygodni wcześniej pobił rekord Bundesligi. Popełniał błędy, podejmował złe decyzje i w ogóle nie przypominał chłodnego cyborga, którego znamy z meczów Bayernu Monachium. Niewiele wychodziło mu, kiedy był przy piłce, a jeszcze mniej, gdy jej nie miał. Moglibyśmy napisać, że milczał przez cały mecz, gdyby nie to, że często gestykulował, a po golu Milana Skriniara wdał się z dyskusję z Bartoszem Bereszyńskim.

Zdobył dla drużyny narodowej 66 bramek, ale tylko dwie podczas najważniejszych turniejów: z Grekami (Euro 2012) i Portugalczykami (Euro 2016). Potrzebował do tego 37 strzałów. To pokazuje, że kiedy koszulka z orłem na piersi waży najwięcej, Lewandowski gaśnie. Wiadomo, że zwykle musi radzić sobie z opieką kilku rywali, ale to tylko część prawdy, skoro w eliminacjach bywa królem.