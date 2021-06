UEFA nie mówiła całej prawdy

W szpitalu odwiedził go m.in. Kasper Schmeichel. – Gdy zobaczyłem, jak się uśmiecha i żartuje, spadł mi wielki kamień z serca – opowiadał bramkarz Duńczyków. – Chcemy wygrać pozostałe spotkania. Dla niego i dla kibiców, którzy w sobotę czuli się tak samo bezsilni jak my.

UEFA podała, że przerwany mecz z Finlandią wznowiono na prośbę duńskich piłkarzy, ale okazuje się, że to nie do końca prawda. – Nikt nie mówi, że nie dostali wyboru. Mieli chwilę, by zdecydować, czy grają teraz czy następnego dnia. Trzecia opcja zakładała walkower dla Finów – ujawnił kulisy wydarzeń były świetny bramkarz, ojciec Kaspra, Peter Schmeichel.

Gra przed własną publicznością miała być atutem Rosjan, ale na razie nic nie wskazuje na to, by mieli powtórzyć sukces z ostatniego mundialu, na którym dotarli do ćwierćfinału. Przed nimi spotkanie o wszystko z Finlandią. – To twarda, zorganizowana drużyna. Broni się głęboko i potrafi groźnie kontrować – przyznaje trener Rosji Stanisław Czerczesow.