Euro 2020. Do akcji wkraczają Francja, Niemcy i Portugalia

Francuzi to mistrzowie świata, ale przegrany pięć lat temu finał Euro w Paryżu sprawia, że wciąż są nienasyceni. Wszyscy widzą w nich głównych kandydatów do złota.

– Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy uważani za faworytów, nie zamierzam zaprzeczać, ale to tylko opinie. Musimy wyjść na boisko i je potwierdzić – mówi w rozmowie z „L'Équipe" Didier Deschamps.

Do króla strzelców i najlepszego piłkarza Euro 2016 Antoine'a Griezmanna oraz jednego z najbardziej pożądanych napastników Kyliana Mbappe dołączył rozgrzeszony przez Deschampsa gwiazdor Realu Karim Benzema.

– Mają najbardziej elastyczny zespół. Wiemy, jak grają, ale ich ruchy i tak są trudne do przewidzenia – przyznaje Joachim Loew, dla którego to ostatni turniej w roli selekcjonera Niemców. Chciałby odejść z podniesioną głową.

Tylko na mundialu w Rosji nie poprowadził drużyny do medalu. Po katastrofie, jaką było odpadnięcie mistrzów świata już po fazie grupowej, obawy mieszają się z nadzieją. Ale Niemcy bywają najgroźniejsi wtedy, gdy nikt na nich nie stawia.

W ostatnim roku upadli bardzo nisko. Po laniu 0:6 z Hiszpanią w Lidze Narodów i zaskakującej porażce z Macedonią Północną w eliminacjach mundialu Loew przeprosił się z odstawionymi na bok weteranami: Thomasem Muellerem i Matsem Hummelsem. Obaj zagrali w sprawdzianach przed Euro (1:1 z Danią i 7:1 z Łotwą), potwierdzając, że będą przydatni. – Łotwa to nie Francja, ale od dawna nie odnieśliśmy tak wyraźnego zwycięstwa – cieszył się Mueller.

Francuzom ostatni sparing z Bułgarią, choć wygrany 3:0, dostarczył powodów do niepokoju. Urazów doznali Griezmann i Benzema (są już zdrowi i gotowi do gry), a Giroud miał pretensje do Mbappe, że otrzymuje od niego zbyt mało podań. – Nie ma żadnego konfliktu, ta sytuacja została rozdmuchana – zapewnia Deschamps.