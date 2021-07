Rashford: Zawiodłem, ale nie przeproszę za to, kim jestem

"Jestem Marcus Rashford, 23-letni czarnoskóry z Withington and Wythenshawe (...). Gdybym nie miał nic więcej, miałbym to" - podkreślił.

23-letni piłkarz Manchesteru United, którego Gareth Southgate wpuścił w ostatniej minucie, na konkurs rzutów karnych, dodał, że "jego karny nie był wystarczająco dobry" i że "piłka powinna wpaść do bramki". "Ale nigdy nie przeproszę za to, kim jestem i skąd pochodzę" - podsumował.

Rashford, Jadon Sancho i Bukayo Saka w finale Euro 2020 nie wykorzystali karnych w konkursie rzutów karnych, co przesądziło o zdobyciu mistrzostwa Europy przez Włochów. Wszyscy trzej piłkarze po meczu byli obiektem rasistowskich ataków.

"Czuję, że zawiodłem moich kolegów, czuję, że wszystkich zawiodłem. (...) Potrafię strzelać karne we śnie, czemu nie wykorzystałem tego?" - napisał napastnik.

"Wszystko co mogę powiedzieć to przepraszam. Chciałbym, żeby to potoczyło się inaczej". - podkreślił.



Mural przedstawiający piłkarza, w jego rodzinnym Withington, został zniszczony po finale Euro. Następnie cały mural został zasłonięty przez kibiców kartkami z wyrazami wsparcia dla piłkarza.

Londyńska policja prowadzi obecnie postępowanie ws. rasistowskich uwag pod adresem Rashforda, Saki i Sancho, które pojawiły się w internecie.

Rasistowskie ataki na piłkarzy Anglii zostały potępione przez premiera Borisa Johnsona i angielską federację piłkarską (FA).

W ubiegłym roku Rashford przeprowadził skuteczną kampanię społeczną, dzięki której brytyjski rząd sfinansował darmowe posiłki dla 1,3 mln dzieci z ubogich rodzin w czasie letnich wakacji.

Rashford założył też klub czytelnika dla dzieci z ubogich rodzin.