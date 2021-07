Euro 2020: Morata wyprzedził Torresa

Morata na tegorocznym Euro zdobył trzy gole (pierwszego w meczu z Polską, drugiego - w meczu 1/8 finału z Chorwacją).

Piłkarz był jednak mocno krytykowany przez kibiców za nieskuteczność. Po meczu z Polską, w którym fatalnie spudłował dobijając rzut karny, on i jego rodzina otrzymywali groźby od kibiców. Trener Hiszpanów, Luis Enrique, zaapelował do policji, by ta zajęła się groźbami karalnymi pod adresem jego podopiecznego.

W półfinale Morata był rezerwowym - po wejściu na murawie strzelił gola wyrównującego wynik meczu.