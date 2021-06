Luis Enrique o Polakach: Mogą wygrać z każdym

„Spodziewaliśmy się lepszego dla nas meczu, ale trzeba przyznać, że Polacy wykonali solidną pracę. Bardzo podobała mi się ta reprezentacja. O wiele trudniej było próbować wygrać z Polską, niż ze Szwecją. Polacy cały czas atakowali, naciskali na nas tuż po stracie piłki. Mieliśmy problemy przez cały mecz, gdyż oni byli od początku nastawieni ofensywnie. Bardzo podoba mi się to, co proponuje Paulo Sousa, on dopiero zaczyna pracę z Polakami, jeszcze przed nim wiele wysiłku, ale lubię taki ofensywny futbol. Jeśli Polacy będą nadal tak grali, mogą wygrać z każdym, także ze Szwecją. My mamy problemy, presja, która zwykle pojawia się w 1/8 finału czy ćwierćfinale, już jest z nami. Musimy wygrać ostatni mecz i tak zrobimy” - powiedział Luis Enrique cytowany przez ‚L’Equipe”.