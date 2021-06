Euro 2020: Anglicy pokonali Czechów i wygrali grupę D

Oba zespoły podchodziły do spotkania z czterema punktami na koncie. Dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu, remis wystarczył Czechom do wygrania grupy. Anglicy potrzebowali zwycięstwa. Mecz miał dla nich jeszcze jedną, szczególną stawkę - triumfator grupy w 1/8 finału zagra na Wembley, tam też odbędą się oba półfinały i finał.

Można było zastanawiać się, czy podopieczni Southgate'a nie odpuszczą, aby w 1/8 nie zmierzyć się ze zwycięzcą grupy śmieci (Francja, Niemcy lub Portugalia), jednak Anglicy nie kalkulowali - wizja gry "w domu" okazała się zbyt kusząca. Kane i spółka od początku ruszyli do ataku, czego wynikiem był słupek Sterlinga już w drugiej minucie spotkania. Co się odwlecze, to nie uciecze - już 10 minut później Sterling dopiął swego.

Kompletnie zagubieni i stłamszeni Czesi nie kontrolowali sytuacji we własnym polu karnym. Po akcji, w której uczestniczyła cała ofensywa Anglików, Grealish dośrodkowaniem przelobował całą defensywę rywali i mierzący 170 cm skrzydłowy Manchesteru City wbił piłkę głową do pustej bramki. To jego (i zarazem Anglików) drugi gol na trwającym turnieju, a czwarty przeciwko Czechom. W meczu eliminacyjnym do ME zespół Sterlinga wygrał 5:0, a sam piłkarz strzelił hat-tricka.