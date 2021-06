Euro: Anglia bez Chilwella i Mounta w 1/8 finału?

- To czego nie wiemy, to jak dużo mogą trenować i co będzie możliwe. Mogą oczywiście trenować indywidualnie i - sądzimy - że przez pewien czas będą mogli trenować w grupach, z zachowaniem dystansu, ale nie jestem pewien czy będą mogli dołączyć do całej grupy - mówił Southgate po meczu z Czechami w rozmowie z BBC.

- Więc byłoby naprawdę skomplikowane, aby znaleźli się w składzie na mecz w przyszłym tygodniu - dodał.

Mount i Chilwell znaleźli się w kwarantannie, ponieważ po meczu ze Szkocją rozmawiali na murawie z Gilmourem.

Petr Cech, były bramkarz Chelsea a obecnie doradca w tym klubie zwrócił uwagę, że nielogiczne jest, iż w kwarantannie znaleźli się dwaj angielscy piłkarze rozmawiający z Gilmourem, a nie trafiła do niej cała reprezentacja Szkocji mimo że szkoccy piłkarze "dzielili z Gilmourem szatnię, hotel, jeździli jednym autokarem i latali jednym samolotem".