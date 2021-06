Były reprezentant Polski ocenia występ Polski na Euro na "3". W skali do 10

Zdaniem Żmudy, byłego środkowego obrońcy, o odpadnięciu Polski z Euro zdecydowały przede wszystkim błędy w obronie.

- Pierwsze mecze eliminacyjne mistrzostw świata pokazały, że mamy problem w defensywie i to się wszystko potwierdziło w meczach towarzyskich, a później na mistrzostwach Europy - mówił były reprezentant Polski.

- Na takich turniejach reprezentacje nie kalkulują tylko walczą - o zwycięstwo, o honor, o wszystko. Nasza reprezentacja zawiodła, potrzebne są zmiany bo jakoś w tych turniejach - czy mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy - czasami wyjdziemy z grupy i to jest wielkie osiągnięcie, ale żeby wrócić do starych czasów, zdobywać medale, to długa droga - dodał komentując przedmeczowe spekulacje, że Szwedzi, którzy przed meczem z Polską zapewnili sobie awans na Euro, nie zagrają na 100 procent możliwości w meczu z Polską.