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Euro 2020

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Kadry uczestników Euro 2020: Reprezentacja Chorwacji

Luka Modrić
AFP
arb
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Oto lista piłkarzy, których na Euro 2020 powołał selekcjoner reprezentacji Chorwacji, Zlatko Dalić.

Wynik na Euro 2016: 1/8 finału

Numer/Imię i nazwisko/Wiek/Klub (Kraj w rozgrywkach którego klub występuje)

Bramkarze:

12. Lovre Kalinić - 31 lat - Hajduk Split (Chorwacja)

1. Dominik Livaković - 26 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

23. Simon Sluga - 28 lat - Luton Town

Obrońcy:

3. Borna Barišić - 28 lat - Rangers FC (Szkocja)

24. Domagoj Bradarić - 21 lat - Lille (Francja)

5. Duje Ćaleta-Car - 24 lata - Olympique Marsylia (Francja)

25. Joško Gvardiol - 19 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

22. Josip Juranović - 25 lat - Legia Warszawa (Polska)

6. Dejan Lovren - 32 lata - Zenit Sankt Petersburg (Rosja)

16. Mile Škorić - 30 lat - NK Osijek (Chorwacja)

21. Domagoj Vida - 32 lata - Besiktas (Turcja)

2. Šime Vrsaljko - 29 lat - Atletico Madryt (Hiszpania)

Pomocnicy:

19. Milan Badelj - 32 lata - Genoa (Włochy)

7. Josip Brekalo - 23 lata - Vfl Wolfsburg (Niemcy)

11. Marcelo Brozović - 28 lat - Inter Mediolan (Włochy)

26. Luka Ivanušec - 22 lata - Dinamo Zagrzeb

8. Mateo Kovačić - 27 lat - Chelsea Londyn (Anglia)

10. Luka Modrić - 35 lat - Real Madryt (Hiszpania)

15. Mario Pašalić - 26 lat - Atalanta Bergamo (Włochy)

4. Ivan Perišić - 32 lata - Inter Mediolan (Włochy)

13. Nikola Vlašić - 23 lata - CSKA Moskwa (Rosja)

Napastnicy:

14. Ante Budimir - 29 lat - Osasuna Pampeluna (Hiszpania)

9. Andrej Kramarić - 30 lat - TSG 1899 Hoffenheim (Niemcy)

20. Bruno Petković - 26 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

17. Ante Rebić -  27 lat - AC Milan (Włochy)

18. Mislav Oršić - 28 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

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