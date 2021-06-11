Kadry uczestników Euro 2020: Reprezentacja Chorwacji

Wynik na Euro 2016: 1/8 finału
Numer/Imię i nazwisko/Wiek/Klub (Kraj w rozgrywkach którego klub występuje)
Bramkarze:
12. Lovre Kalinić - 31 lat - Hajduk Split (Chorwacja)
1. Dominik Livaković - 26 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)
23. Simon Sluga - 28 lat - Luton Town
Obrońcy:
3. Borna Barišić - 28 lat - Rangers FC (Szkocja)
24. Domagoj Bradarić - 21 lat - Lille (Francja)
5. Duje Ćaleta-Car - 24 lata - Olympique Marsylia (Francja)
25. Joško Gvardiol - 19 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)
22. Josip Juranović - 25 lat - Legia Warszawa (Polska)
6. Dejan Lovren - 32 lata - Zenit Sankt Petersburg (Rosja)
16. Mile Škorić - 30 lat - NK Osijek (Chorwacja)
21. Domagoj Vida - 32 lata - Besiktas (Turcja)
2. Šime Vrsaljko - 29 lat - Atletico Madryt (Hiszpania)
Pomocnicy:
19. Milan Badelj - 32 lata - Genoa (Włochy)
7. Josip Brekalo - 23 lata - Vfl Wolfsburg (Niemcy)
11. Marcelo Brozović - 28 lat - Inter Mediolan (Włochy)
26. Luka Ivanušec - 22 lata - Dinamo Zagrzeb
8. Mateo Kovačić - 27 lat - Chelsea Londyn (Anglia)
10. Luka Modrić - 35 lat - Real Madryt (Hiszpania)
15. Mario Pašalić - 26 lat - Atalanta Bergamo (Włochy)
4. Ivan Perišić - 32 lata - Inter Mediolan (Włochy)
13. Nikola Vlašić - 23 lata - CSKA Moskwa (Rosja)
Napastnicy:
14. Ante Budimir - 29 lat - Osasuna Pampeluna (Hiszpania)
9. Andrej Kramarić - 30 lat - TSG 1899 Hoffenheim (Niemcy)
20. Bruno Petković - 26 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)
17. Ante Rebić - 27 lat - AC Milan (Włochy)
18. Mislav Oršić - 28 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)