Euro 2020: Belgia pewnie pokonała Rosję

Pojedynek pomiędzy Belgią a Rosją, który rozgrywany był w Sankt Petersburgu poprzedziło starcie Duńczyków z Finami. W Kopenhadze miała miejsce tragiczna sytuacja z udziałem Christiana Eriksena. Klubowy kolega Romelu Lukaku zasłabł i upadł na boisko. Na szczęście udało się go uratować i teraz przebywa on w szpitalu. Mecz został wznowiony i nie wpłynęło to w żaden sposób na rozpoczęcie rywalizacji w Rosji.

Równo o 21:00 hiszpański arbiter Antonio Mateu Lahoz zagwizdał po raz pierwszy. Od samego początku większą inicjatywą wykazywali się podopieczni Martineza. Belgowie kontrolowali tempo gry, nie pozwalając Rosjanom na zbyt wiele. Taktyka jaką obrali na to spotkanie brązowi medaliści ostatnich mistrzostw świata przyniosła efekt już w 10. minucie gry. Romelu Lukaku wykorzystał błąd w przyjęciu piłki Semenowa i płaskim strzałem pokonał Szunina. Rosyjski bramkarz był bez szans. Belgijski napastnik zdobył swoją 61. bramkę w narodowych barwach, a ma dopiero 28 lat.

Podopieczni Czerczesowa mogli jednak szybko odpowiedzieć. Gołowin dobrze dośrodkował z rzutu rożnego, Fernandes doszedł do pozycji strzeleckiej, ale uderzył w sam środek bramki. Nie mogło to zaskoczyć golkipera Realu Madryt. Była to najgroźniejsza sytuacja jaką stworzyli sobie Rosjanie w pierwszej części tego meczu - relacjonuje Onet.