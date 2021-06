Eriksen: Czuję się dobrze. Stan piłkarza stabilny

Czytaj także:

"Najnowsze wiadomości: Rozmawialiśmy dziś rano z Christianem Eriksenem, który przesyła pozdrowienia kolegom z zespołu. Jego stan jest stabilny, w szpitalu przejdzie dalsze badania" - napisał DBU w mediach społecznościowych.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Storre (@DBUfodbold) June 13, 2021

Związek podziękował za wsparcie w sytuacji kryzysowej i za słowa otuchy od wszystkich kibiców, zawodników, rodzin królewskich Danii i Wielkiej Brytanii oraz od wszystkich klubów i organizacji.

"Zachęcamy wszystkich do przesyłania pozdrowień, zrobimy wszystko, by dotarły do Christiana i jego rodziny" - zapewnia związek.

Sam piłkarz również zapewnia, że jest w dobrym stanie. "I'm OK" - napisał na WhatsAppie do kolegów z Interu.