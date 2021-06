Po porażce Polski ze Słowacją: Chaos i improwizacja

Zobaczyliśmy w meczu ze Słowacją wszystko to, co znamy od marca. Niestabilny skład, chaos, improwizację, brak współpracy. Trener Paulo Sousa wciąż szuka i znaleźć nie może, bo w ciągu kilku miesięcy to nie jest łatwe. Teoretycznie na boisko wybiegła najlepsza jedenastka, trudno więc postawić selekcjonerowi zarzut, że źle wybrał.

Zdziwienie budziła tylko obecność Karola Linettego, który dotychczas grał o Sousy ok. 40 minut i to słabo. Teraz było podobnie, bo w pierwszej połowie Linetty wałęsał się dość bezproduktywnie. W drugiej zdobył bramkę, jeszcze raz kopnął słabo, ale przynajmniej trafił. W sumie Polacy oddali na słowacką bramkę trzy celne strzały. Grał u nas najlepszy piłkarz świata. Gdyby ktoś nie wiedział, to by nie uwierzył.