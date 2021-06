Turcja jedną nogą poza Euro. Walia blisko 1/8 finału

W pierwszym meczu Turcy gładko ulegli Włochom 0:3, ale w meczu z Walią byli faworytem. To jednak Walia pierwsza stworzyła groźną sytuację - w 6. minucie szansę na otwarcie wyniku miał Aaron Ramsey, który otrzymał podanie od Garetha Bale'a, ale oddał zbyt słaby strzał, by zaskoczyć tureckiego bramkarza.

W drugiej połowie Turcy rzucili się do ataku, ale nie byli w stanie sforsować walijskiej defensywy. Tymczasem Walia w 60. minucie mogła podwyższyć na 2:0 z rzutu karnego podyktowanego za faul na Bale'u. Do piłki podszedł sam poszkodowany, który jednak nie wykorzystał "jedenastki".

Turcy byli coraz bardziej nerwowi, pod koniec meczu na murawie doszło do przepychanek, a sędzia musiał uspokajać zawodników pokazując im żółte kartki.

Ostatnie słowo w meczu należało do Walijczyków - efektownym rajdem popisał się Bale, który e decydującym momencie dograł do Connora Robertsa, a ten ustalił wynik meczu.



Turcja - Walia 0:2 (0:1)



Bramki: Aaron Ramsey (42), Connor Roberts (90+5)



Żółte kartki: Burak Yilmaz, Hakan Calhanoglu - Ben Davies, Chris Mepham



Turcja: Ugurcan Cakir - Zeki Celik, Kaan Ayhan, Caglar Soyuncu, Umut Meras (72. Mert Muldur) - Kenan Karaman (75. Halil Dervisoglu), Ozan Tufan (46. Yusuf Yazici), Okay Yokuslu (46. Merih Demiral), Cengiz Under (83. Irfan Kahveci), Hakan Calhanoglu - Burak Yilmaz



Walia: Danny Ward - Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Chris Mepham - Joseff Morrell, Joe Allen (73. Ethan Ampadu), Aaron Ramsey (85. Harry Wilson) - Daniel James (90. Neco Williams), Kieffer Moore, Gareth Bale.

Sędziował: Artur Soares Dias (Portugalia)