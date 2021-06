Włosi w efektownym stylu awansowali do 1/8 finału Euro

Wygrywając 3:0 ze Szwajcarią w meczu drugiej serii gier fazy grupowej mistrzostw Europy Włosi zapewnili sobie co najmniej drugie miejsce w grupie A - a więc pozycję gwarantującą awans do dalszej fazy gier. W ostatnim meczu Włosi zagrają z Walią już tylko o to, która z tych drużyn zajmie pierwsze miejsce w grupie.

Szwajcarię Włosi zdominowali w taki sam sposób jak wcześniej Turcję - rywale byli tylko tłem dla efektownie grającej Squadra Azzurra - reprezentacja prowadzona przez Roberto Manciniego wyrasta na jednego z faworytów tegorocznego Euro.

Włosi od początku dyktowali warunki gry - i po kilkunastu minutach piłka po raz pierwszy zatrzepotała w siatce Szwajcarii. Po rzucie rożnym walkę o górną piłkę wygrał Giorgio Chiellini, który następnie silnym strzałem umieścił piłkę w bramce z kilku metrów. Radość Włochów była jednak przedwczesna - sędzia, po analizie VAR, dopatrzył się zagrania Chielliniego ręką.

To nie była ostatnia zła wiadomość dla doświadczonego obrońcy Juventusu. Chwilę później Chiellini zszedł z murawy ponieważ w opisanej wyżej sytuacji doznał urazu. Zastąpił go Francesco Acerbi.