Kamil Glik: Nie poczułem się zdradzony

Nasz obrońca podkreśla, że jest w dobrej formie, a przygotowanie fizyczne przed pierwszym spotkaniem nie było problemem. - Po zgrupowaniu miałem pewne obawy, ale po meczu ze Słowakami czułem się dobrze. Nie słyszałem też, żeby narzekał ktoś inny - mówi.

Dzień po meczu był trudny, a trener pozwolił piłkarzom na wyjście do restauracji. Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) opublikował też film z fragmentem odprawy, podczas której Paulo Sousa uczula podopiecznych na krycia Milana Skrinara.

- Nie widziałem całego vloga, ale tytuł oraz ten fragment - tak. Nie zrobiło to na mnie większego wrażenia. Niczego to nie zmąciło, nie poczułem się zdradzony. Widocznie ktoś chciał tak to przedstawić i tyle - nie kryje nasz obrońca.

Sobotnie spotkanie Hiszpania - Polska rozpocznie się o godzinie 21:00. - Mam nadzieję, że czeka nas wielkie święto - kończy Glik.