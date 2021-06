Euro 2020. Niemcy - Portugalia 4:2. Grad bramek w Monachium

Choć Niemcy zdecydowanie przycisnęli na początku pierwszej połowy, zamykając rywali na ich połowie, pierwszą bramkę strzelili Portugalczycy, po kontrze w 15. minucie. Akcję Bernardo Silvy i Diogo Joty perfekcyjnie wykończył Cristiano Ronaldo. Ale to nie zatrzymało gospodarzy meczu, którzy konsekwentnie atakowali i wyszli na prowadzenie jeszcze przed przerwą. W 35. minucie Joshua Kimmich dośrodkował w pole karne do Robina Gosensa, ten dograł w pobliże bramki, a próbujący zablokować piłkę Ruben Dias wpakował ją do własnej bramki. Cztery minuty później, po drugim trafieniu samobójczym, tym razem Raphaela Guerreiry, było już 2:1.

