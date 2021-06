Sondaż: Jaki wynik osiągną polscy piłkarze na Euro 2020?

Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl pytani o to, jaki wynik osiągnie Polska w czasie Euro 2020, najczęściej wskazywali, że Polacy nie wyjdą z grupy (23,2 proc.)

19,8 proc. ankietowanych było zdania, że Polacy odpadną w 1/8 finału.

13,9 proc. respondentów stwierdziło, że Polacy odpadną w ćwierćfinale.

Zdaniem 9 proc. Polska odpadnie w półfinale mistrzostw.

3,1 proc. ankietowanych jest zdania, że Polska odpadnie w finale.

5,2 proc. respondentów uważa, że Polska wygra Euro.

25,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Bardziej pesymistycznego wyniku spodziewają się mężczyźni (54% zakłada odpadnięcie w 1/8 finału lub wcześniej; vs kobiety 33%), przy czym aż co trzecia kobieta (33%) nie ma w tej sprawie zdania (vs 18% mężczyzn). Mieszkańcy dużych miast (pow. 200 tys.) częściej przewidują najsłabszy rezultat, czyli brak wyjścia z grupy (30%). Z kolei najrzadziej takiego najgorszego scenariusza spodziewają się mieszkańcy miast do 20 tys. (14%). Trochę więcej osób w wieku 25-34 lata spodziewa się odpadnięcia w 1/8 finału (26%), natomiast wśród osób w wieku pow. 50 lat jest większy odsetek nie mających zdania (33%) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.