Kibice wypatrują piłkarzy, piłkarze czekają na kibiców

Korespondencja z Gdańska

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) i miasto Gdańsk wpuszczą na stadion 5 tysięcy widzów, którzy zamówili wejściówki za pośrednictwem strony internetowej. Zainteresowanie oglądaniem reprezentacji było tak duże, że kilka minut po otwarciu rezerwacji serwery nie wytrzymały.

Kibice chcą zobaczyć piłkarzy z trybun, bo baza - hotel Sopot Marriott Resort & Spa - jest szczelnie otoczona płachtami reklamowymi. PZPN na czas uczestnictwa Polaków w turnieju wykupił go na wyłączność. Fani nie widzą zawodników, ale ci mogą ich obserwować z pokojów, których okna wychodzą na ulicę.

Polacy przyjechali do Gdańska, bo zgodnie z regulaminem UEFA każda reprezentacja pięć dni przed rozpoczęciem Euro 2020 musi zameldować się w turniejowej bazie. Nasi zawodnicy będą trenować Polsat Plus Arenie, czyli stadionie Lechii Gdańsk. - To zawsze powiew świeżego powietrza. Zmiana miejsca pobytu po dwóch tygodniach na pewno wszystkim wyjdzie na dobre - przyznaje Glik.

Witamy w Gdańsku! ????



Nasi bezpiecznie wylądowali w @AirportGdansk, teraz kierunek Sopot! ???? pic.twitter.com/BcnaNedKdX — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 9, 2021



Nowych urazów po meczu z Islandczykami w drużynie narodowej nie ma. To, że Mateusz Klich i Jan Bednarek nie zagrali w sparingu, było dmuchaniem na zimne. - Mają za sobą długi sezon, nie chcieliśmy ryzykować - wyjaśnia rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski.

Glik podkreśla, że dwa remisy w meczach towarzyskich nie wpłynęły na morale Polaków. - Był ostatnio czas na mocną pracę, ale i na chwilę relaksu. To było fajne zgrupowanie. Wiadomo, że zawsze chce się wygrywać, ale nie wydaje mi się, żeby wyniki odbiły się na naszych nastrojach - mówi nasz zawodnik.

Biało-czerwoni zostaną w Gdańsku do niedzieli. Tam też czeka ich ostatni trening przed starciem ze Słowakami, które odbędzie się w poniedziałek o 18:00 w Sankt Petersburgu.