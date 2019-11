Euro 2020: Wiadomo z kim Polska na pewno nie zagra

Wiadomo też, że Polska nie trafi znajdujących się w pierwszym koszyku Belgii i Ukrainy. Dlaczego?

Wynika to z faktu, że Euro 2020 po raz pierwszy będzie rozgrywane w wielu krajach, gospodarze są już przypisani do konkretnych grup, a ponadto Rosja - ze względów politycznych - nie może się znaleźć w jednej grupie z Ukrainą.

W efekcie w grupie B muszą znaleźć się Belgia, Dania i Rosja. Dania i Rosja są gospodarzami tej grupy więc były do niej przypisane automatycznie. Z pierwszego koszyka można było do tej grupy dolosować tylko Belgię lub Ukrainę, bo pozostałe drużyny z pierwszego koszyka są gospodarzami innych grup. W efekcie do grupy B na pewno trafi Rosja - i jedyną niewiadomą pozostaje to, kto zostanie dolosowany do grupy z czwartego koszyka.

A co z Ukrainą? Ta trafi na pewno do grupy C (do pozostałych grup drużyny z pierwszego koszyka są sztywno przypisani jako gospodarze) - a w tej grupie gospodarzem jest Holandia - a więc drużyna z "polskiego" koszyka.

W efekcie wiadomo, że z pierwszego koszyka Polakom można dolosować jedynie Włochy, Anglię, Niemcy i Rosję.