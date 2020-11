Druga fala pandemii mocniej uderzy w psychikę Polaków

O ile uczestników badania Therapify najbardziej niepokoi perspektywa zachorowania na Covid-19, (co pogłębia obawa o brak dostępu do lekarzy), o tyle najmniej niepokoju budzi powrót do zdalnej pracy, z którą pracownicy i pracodawcy oswoili się już w czasie pierwszej fali pandemii. Nieco mniejsze obawy niż sama choroba budzi też brak dostępu do leków (wiadomo, że na Covid-19 i tak ich nie ma) czy możliwość utraty zatrudnienia.