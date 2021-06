Światowe centrum konferencyjne przeniosło się nad Zatokę Perską

W tej sytuacji na lidera wielkich imprez międzynarodowych wyrasta Dubaj, gdzie odbędzie się nie tylko EXPO 2020 (październik 2021-marzec 2022), ale i salon lotniczy i wielkie konferencje surowcowo-inwestycyjno-finansowe. W tym emiracie szczepienia poszły w rekordowym tempie. Przy 10 mln zamieszkałych na stałe zużyto 15 dawek szczepionek przeciwko COVID-19. To między innymi dlatego teraz Dubaj z powodzeniem zastępuje Singapur czy Londyn jako światowe centrum konferencyjne i kasuje zyski z rynku wartego na świecie bilion dolarów rocznie.

Jeszcze przed pandemią Dubaj ostro promował się jako idealne miejsce na wielkie imprezy gospodarcze i sportowe. Ale w 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły jedynie 3 proc. jego PKB. Teraz, jak mówi Helal al Marri, dyrektor generalny Departamentu Turystyki i Marketingu powrót do normalności ten udział bardzo zwiększy. — Dla nas to jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby pokazać, że Dubaj jest otwarty i że odbywa się to pod pełną kontrolą sanitarną, bo postęp w szczepieniach idzie zgodnie z planami. I dzisiaj nie ma na świecie kraju, który tak wiele uwagi poświęca branży konferencyjnej — mówił Al Marri Bloombergowi. Samo EXPO ma ściągnąć 25 mln zwiedzających.