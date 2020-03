Co dla turystyki w Tarczy Antykryzsowej? Dotarliśmy do projektu

Najważniejszy z punktu widzenia touroperatorów, a pośrednio i agentów turystycznych, jest niewątpliwie ten, który przedłuża czas, jaki ma na zwrot pieniędzy wpłacanych na wycieczkę jej organizator. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych dzisiaj jest to 14 dni. W projekcie zaproponowano natomiast dodanie do tego terminu jeszcze 180 dni. Chodzi o wyjazdy, które nie będą się mogły odbyć z powodu epidemii, jeśli „odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2”. Termin 180 dni będzie biegł od dnia powiadomienia przez klienta biura podróży, że zamierza odstąpić od umowy lub od dnia powiadomienia przez samego organizatora, że rozwiązuje umowę. W sumie touroperator będzie miał 194 dni (180 + przewidziane obecnie w ustawie o imprezach turystycznych 14 dni) na oddanie pieniędzy klientowi.

Jeśli obie strony się zgodzą, turysta będzie mógł też odebrać od organizatora voucher, który będzie mógł zrealizować u niego w ciągu roku. Jeśli więc ktoś miał umowę na wyjazd w maju do Grecji, ale nie dojdzie ona do skutku, może zamiast pieniędzy wziąć voucher, opiewający na sumę nie mniejszą niż wcześniej wpłacił organizatorowi, i przeznaczyć go na opłacenie wyjazdu we wrześniu do Turcji. Oczywiście dopłacając różnicę w cenie, jeśli wybrał droższą imprezę.