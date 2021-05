Pozycjonowanie w .com: czym się różni od krajowej domeny?

Co wpływa na pozycjonowanie strony?

Dobrze dobrana domena? Owszem, ma znaczenie. Zarówno to, jakie słowa kluczowe umieścisz w nazwie, jak i to, jaką końcówkę wybierzesz wpłynie potem na Twoje pozycje w organicznych wynikach wyszukiwania w Google.

Pamiętaj jednak, że oprócz domeny dla robotów Google liczą się także:

wskaźniki Core Web Vitals i optymalizacja strony WWW,

linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne,

dobry content marketing,

...i wiele, wiele więcej.

Domena = nazwa + rozszerzenie

Zacznijmy jednak od samego początku tej opowieści, czyli… od domeny. Najważniejsza w domenie jest jej nazwa, a dopiero w drugiej kolejności rozszerzenie .pl, .eu, .com, czy dowolne inne. Wybierz taką nazwę dla swojego produktu lub marki, która jest dostępna online (kolejne domeny cały czas ktoś wykupuje, więc sprawdź np. na home.pl, czy Twoja wymarzona nazwa jest wolna i jeśli tak, to z jakim rozszerzeniem).

Ważne, aby Twoja domena i nazwa brandu była łatwa do wymówienia i zapamiętania. Niech kojarzy się z Twoim produktem, a najlepiej zawiera słowo kluczowe, które potem będzie pracować na Twoje SEO. W drugiej kolejności pomyśl o rozszerzeniu domeny.

Różne rozszerzenia domen: które wybrać?

Decyzja o wyborze domeny dla Twojej firmowej strony WWW lub produktowego landing page’a powinna być uzależniona od tego, na którym rynku chcesz rozwijać swój biznes. Końcówka domeny wskaże algorytmom Google, gdzie z poziomu geolokalizacji są Twoi potencjalni odbiorcy.

Domena krajowa (np. .pl)

Tutaj sprawa jest prosta. Wybierz domenę z końcówką .pl, gdy Twoja działalność ma typowo lokalny charakter i chcesz eksploatować ze swoim biznesem tylko polskie podwórko.

Domena regionalna (np. europejska .eu)

Od 07.12.2005 r. oprócz .pl, .com i wielu innych rozszerzeń masz do wyboru także końcówkę .eu, stworzoną dla rynku europejskiego. Jeśli myślisz o rozwoju sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, wybierz domenę .eu.

Domena globalna najwyższego poziomu (np. .com)

Rozszerzenie domeny .com to dla Ciebie idealny wybór, jeśli planujesz ekspansję międzynarodową na szeroką skalę i możesz dostarczać swoje produkty lub usługi do każdego zakątka świata. Wtedy jedna domena najwyższego poziomu (tj. TLD - top level domain) dotrze w dowolne miejsce w internetach. Pamiętaj jednak, że walka o organiczne pozycje w świecie .com będzie intensywniejsza, niż w ramach domen lokalnych. Z tego powodu wiele światowych marek decyduje się na domenę globalną + domeny lokalne, np. adidas.com i adidas.pl, czy coca-cola.com i coca-cola.pl. Alternatywnym rozwiązaniem, choć mniej efektywnym dla SEO jest stworzenie wersji podstawowej strony WWW na domenie .com w języku angielskim i utworzenie katalogu lub subdomeny konkretnego kraju np. xyz.com/pl lub pl.xyz.com z odpowiednią wersją językową.

Jak wybrać domenę?

Każde działanie w marketingu online, w tym także wybór domeny dla firmowej strony WWW, musi być poparte odpowiednim researchem, analizą biznesową i kluczowymi decyzjami dla Twojej działalności i branży.

W skrócie: jeśli chcesz wybrać idealną domenę dla Twojego biznesu, zastanów się, jaki zasięg działania swojej marki planujesz w przyszłości. Lokalne przedsiębiorstwo, działające w Polsce? Wybierz domenę z końcówką .pl. Brand, który ma szansę, potencjał i odpowiedni zapas środków na inwestycje w marketing i SEO na europejskim rynku? Postaw na rozszerzenie .eu. Myślisz globalnie i wiesz, że potrafisz zainteresować swoim produktem Klientów z całego świata? Zarezerwuj domenę najwyższego poziomu, np. .com.

Jeśli potrzebujesz wsparcia eksperta, który podpowie Ci, jak wybrać domenę, a następnie dbać o jej dobre pozycjonowanie w Polsce i za granicą, skontaktuj się z Zespołem Delante. To krakowska agencja, specjalizująca się w marketingu online, SEO i SEM, która aktywnie działa na 21 rynkach świata. Z pewnością chętnie podpowie Ci, co robić i jak dobrać domenę, która pozytywnie wpłynie na pozycjonowanie Twojej strony WWW.

Materiał Promocyjny