Wyciek paliwa zagraża przyrodzie Galapagos

Należący do Ekwadoru archipelag Galapagos (Wyspy Żółwie), znany ze swojej unikatowej flory i fauny, leży na Pacyfiku, tysiąc kilometrów od południowoamerykańskiego wybrzeża. Od 1978 r. widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Do spotykanych tylko tam gatunków należą legwan morski, legwan galapagoski czy zięby Darwina. Po wyprawie na HMS Beagle i pobycie na Galapagos w 1935 r. Karol Darwin sformułował swoją teorię ewolucji.

Mimo swego odosobnionego położenia archipelag Galapagos raz po raz staje w obliczu katastrofy ekologicznej. W ostatnich latach kilkakrotnie doszło do różnego rodzaju awarii, w których wyniku do wód w pobliżu wysp wydostały się dziesiątki tysięcy litrów paliwa.