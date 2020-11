Greta Thunberg w Black Friday: Nie kupujcie zbędnych rzeczy

"119 tydzień strajku szkolnego. Dziś jest czarny piątek. Nadmierna konsumpcja niszczy obecne i przyszłe warunki życia oraz samą planetę. Nie kupuj rzeczy, których nie potrzebujesz" - napisała na Twitterze szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg.

Nastolatka swoim wpisem zwróciła uwagę na nadmierną konsumpcję związaną między innymi z Black Friday - dniem, w którym na całym świecie organizowane są wyprzedaże i promocje.

School strike week 119. Today is black Friday. Overconsumption is wrecking present and future living conditions and the planet itself.

Don’t buy stuff you don’t need.#ClimateStrikeOnline #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #flattenthecurve #FaceTheClimateEmergency pic.twitter.com/rMr02n0vwT