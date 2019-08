Te firmy promują dbanie o środowisko

Rośnie zainteresowanie ekologicznymi produktami. Polacy coraz częściej zwracają uwagę na skład kupowanych rzeczy oraz na to, w jaki sposób one powstały. Nie bez znaczenia jest również wizerunek firmy, która je sprzedaje. Proekologiczne działania to jeden z czynników, który na niego wpływa, dlatego wyraźnie zauważalne jest, że więcej marek zaczyna stawiać na zrównoważony rozwój i promowanie ekologii.

Recykling odzieży

Wzrost świadomości na temat szkodliwości pewnych zjawisk widoczny jest w przemyśle odzieżowym. Na popularności zyskuje recykling odzieży – jednym z cieszących się największym zainteresowaniem trendów w 2019 roku są tzw. wypożyczalnie odzieży. Zjawisko to jest bardzo wyraźne w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. W Amsterdamie działa wypożyczalnia odzieży, która umożliwia… leasing części garderoby! W Polsce za to widoczne są wypożyczalnie odzieży narciarskiej oraz wypożyczalnie strojów wieczorowych (od kilku lat z powodzeniem działają też wypożyczalnie kostiumów). Na tym nie koniec. Recykling odzieży pojawia się także u dużych marek. Asics, producent ubrań sportowych, zdecydował, że stroje dla japońskiej reprezentacji na następną olimpiadę i paraolimpiadę powstaną w całości z używanej odzieży. Co więcej, w wielu sklepach Reserved, brandu należącego do polskiej firmy rodzinnej LPP, funkcjonują specjalne kontenery na używaną garderobę do powtórnego przetworzenia.

Ekologiczna moda

To nie jedyne dobre praktyki, które stosowane są w branży modowej. Same ubrania stają się bardziej ekologiczne. Wspomniana marka LPP w swoich prośrodowiskowych liniach odzieżowych Eco Aware wykorzystuje bawełnę organiczną (uprawianą bez pestycydów i innych środków chemicznych) oraz produkowany z celulozy drzewnej TENCEL™ Lyocell i włókna pochodzące z recyklingu. Z kolei Adidas, przy współpracy ze startupem Evru rozpoczął pracę nad nowym materiałem, alternatywą dla bawełny tradycyjnej, której uprawa pochłania bardzo wiele wody. Bazą będzie oczywiście bawełna, a konkretnie poddane recyklingowi jej mikrocząsteczki. Prototyp kolekcji takiej odzieży (zaprojektowanej przez słynną projektantkę Stellę McCartney), zaprezentowano na początku lipca. Pojawiły się w niej m.in. sukienki inspirowane strojami tenisowymi oraz bluzy z kapturem.

Proekologicznie

Ekologiczne rozwiązania widać nie tylko w firmach odzieżowych. Od kilku lat coraz więcej pomysłów zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju pojawia się także w innych sektorach. W raporcie podsumowującym działalność firmy IKEA w 2018 roku można znaleźć informację, że w poprzednich dwunastu miesiącach marka wyprodukowała asortyment w 60% z materiałów odnawialnych. Co więcej, szwedzki gigant użył 100% bawełny i 85% drewna pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Ostatnio było głośno również o akcji brandu w Szwajcarii, gdzie testowano leasing mebli. Proekologiczne pomysły ma również znana na całym świecie Coca-Cola. Niedawno w Warszawie marka uruchomiła recyklingomaty (powstałe w ramach wspólnej inicjatywy firmy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Fundacją Nasza Ziemia). Za oddane do powtórnego przetworzenia surowce zbierane są punkty, które można wymienić na zniżki u partnerów akcji.

Ambitne plany na przyszłość

W ciągu najbliższych kilku lat czekają nas duże zmiany. Z duchem ekologii idzie coraz więcej firm, a zapowiedzi wielu z nich mogą mieć znaczący wpływ na poprawę środowiska. Już niedługo w sklepach sieci Auchan będzie można wybrać się na zakupy z własnymi pudełkami czy słoikami, bez konieczności korzystania za każdym razem ze sklepowych wyrobów z plastiku. Z kolei Lidl zapowiedział, że do 2025 roku zmniejszy o 20% zużycie plastiku. Niemiecka sieć chce również, by wszystkie produkty marek własnych sprzedawane były w opakowaniach nadających się do recyklingu. Z kolei Starbucks zadeklarował, że do 2020 roku wycofa plastikowe słomki ze swoich restauracji na całym świecie. Jak więc widać przybywa firm, którym nieobce jest dobro planety. Być może dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw uda się jeszcze bardziej uwrażliwić społeczeństwo na potrzebę wprowadzenia zmian.

Materiał Promocyjny