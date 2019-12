Rozwijają pasje dzięki stypendium

Jedną ze stypendystek programu jest Kamila Górecka. Pochodzi ona z Górowa Iławeckiego i studiuje gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Właśnie przygotowuje się do obrony pracy inżynierskiej.

Kamila marzy o tym, aby kontynuować studia magisterskie na uniwersytecie w duńskim Alborgu. Z kolei Natalia Zdziechowicz liczy na to, że dzięki stypendium będzie mogła w przyszłości podjąć studia doktoranckie.

Stypendia Pomostowe to ogólnopolski program, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi i małych miejscowości otrzymuje stypendia na studia.

– Program Stypendiów Pomostowych powstał po to, aby nasi stypendyści rozwijali swój potencjał i realizowali ambicje, wykorzystywali szanse i możliwości, jakie na nich czekają w okresie studiów, budowali kapitał – nie tylko edukacyjny i zawodowy – ale również społeczny – mówi dr Zofia Sapijaszka, prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

– Działalność społeczna to możliwość rozwoju zainteresowań, nowa wiedza i nowe umiejętności, to możliwość zdobycia kompetencji miękkich potrzebnych w życiu zawodowym. Wreszcie – to także źródło satysfakcji. Wspólne działanie na rzecz wyższych celów buduje cenny kapitał, z którego można czerpać przez całe życie – dodaje dr Zofia Sapijaszka.