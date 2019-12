PISA: polscy gimnazjaliści rozbili bank

Testy przeprowadzane są co trzy lata i oceniają umiejętności matematyczne, czytanie i interpretację oraz rozumowanie i umiejętności przyrodnicze. W 2015 r. polscy uczniowie osiągnęli wynik powyżej średniej OECD dla wszystkich badanych obszarów i zajęli dziesiąte miejsce w UE w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, czwarte w czytaniu i interpretacji i szóste w matematyce. Te wyniki były gorsze od osiągniętych w 2012 r.

To był chwilowy spadek. W 2018 r. w czytaniu i interpretacji Polacy zajęli czwarte miejsce w Europie (po Estonii, Finlandii i Irlandii). W matematyce uzyskali najlepszy wynik w polskiej historii tego badania. W Europie lepsi byli tylko ich rówieśnicy z Estonii i Holandii. Z kolei w naukach przyrodniczych w Europie Polskę prześcignęły jedynie Estonia i Finlandia.

W dodatku test na najwyższym poziomie wypełniło 21,2 proc. uczniów, podczas gdy średnia OECD wyniosła 15,7 proc. Z kolei najgorsze wyniki miało zaledwie 6,7 proc. (średnia OECD to 13,4 proc.).

– Wyniki polskich uczniów w badaniu PISA 2018 lokują ich wśród najlepszych na świecie. To istotna informacja na temat pewnego aspektu polskiej edukacji i powód do dużej satysfakcji. Poprzednia edycja badania PISA ,zrealizowana wiosną 2015 r., przyniosła wyraźny spadek rezultatów osiąganych przez uczniów z naszego kraju. – komentuje minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. – Wyniki z 2018 r. wskazują zauważalny wzrost, jaki dokonał się w ciągu ostatnich trzech lat.

Teraz wiemy jedynie, że w gimnazjach uczono dobrze. – To efekt dostosowanej do badań PISA podstawy programowej z 2008 r. Położono w niej nacisk na umiejętności takie jak na przykład rozumienie czy krytyczna analiza tekstu. Zostało to mocno zaakcentowane w wymaganiach ogólnych – tłumaczy Agnieszka Sułkowska, która od lat kieruje zespołem badającym część matematyczną badania PISA.