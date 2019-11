Plany ZNP: Nauczyciele wyjdą na ulicę

Problem w tym, że trudno liczyć na sukces działań, z którymi nikt się nie liczy. Włoski protest bagatelizuje MEN, a szef resortu Dariusz Piontkowski podkreśla, że „zawsze w szkole byli nauczyciele, którzy nie chcieli jeździć na wycieczki". Nie zauważają go także rodzice, którzy „mieli zobaczyć", jak dużo pracują nauczyciele i że jeśli będą pracować mniej, to świat się zawali. Okazuje się, że rodzice nawet tego nie zauważyli, a biurokratyczne problemy nauczycieli interesują głównie pracowników szkół.

Oliwy do ognia dolała też wypowiedź w „Sygnałach Dnia" ministra Piontkowskiego o tym, że „nauczyciele dostali ogromne podwyżki" (chodzi o 9,6 proc. od września tego roku), ale także to, że „stawiając postulaty płacowe, powinni oni brać pod uwagę możliwości finansowe państwa". Nauczycieli to nie przekonuje – tym bardziej, że zapowiadany wzrost płacy minimalnej może spowodować, że niektórzy będą zarabiać tak jak pracownicy niewykwalifikowani.