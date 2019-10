Groby czy przypinka?

Nie wiadomo, ile szkół zamierza uczestniczyć w zaplanowanym na 25 października Tęczowym Piątku. W tym roku inicjatorzy akcji, Kampania przeciw Homofobii, nie zbierają takich informacji. W ten sposób podkreślają, że udział w wydarzeniu to działania własne szkół.

– KPH nie organizuje Tęczowego Piątku i nie narzuca jego formuły. Organizuje go społeczność szkolna, która decyduje, w jaki sposób chce wesprzeć swoich kolegów – mówiła podczas briefingu prasowego zorganizowanego przed budynkiem MEN Karolina Gierdal, adwokatka KPH.

Udział w tym wydarzeniu to w większości szkół tęczowe przypinki, plakaty, czasami pogadanki z młodzieżą.

Zdaniem MEN sprawa nie jest taka oczywista. – Rodzice, zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole – zwraca uwagę Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN. Podkreśla też, że treści te są zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym uchwalanym przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jeśli natomiast na teren szkoły chcą wejść przedstawiciele różnych organizacji, zgodę na to powinni wyrazić rodzice.

Jako alternatywę dla Tęczowego Piątku MEN proponuje akcję „Szkoła pamięta" i zachęca, by tego dnia m.in. odwiedzać groby osób zasłużonych dla Polski i znanych w regionie. Informacje o udziale w akcji dyrektorzy mają zamieścić w Systemie Informacji Oświatowej. Stąd wiadomo, że do czwartku udział w akcji zadeklarowało 10 tys. szkół.

Część uczniów i nauczycieli myśli jednak o tym, by połączyć obie te inicjatywy. Dlatego w piątek planują np. odwiedzenie grobu Kacpra z Gorczyna, który w wieku 14 lat popełnił samobójstwo z powodu homofobicznych docinków. Na nauczycielskich forach trwa też wymiana informacji o znanych Polakach o odmiennej orientacji seksualnej, by tego dnia móc odwiedzić ich groby. Mowa m.in. o Jarosławie Iwaszkiewiczu, Marii Konopnickiej czy Jerzym Waldorffie. Są pomysły, by tego dnia poświęcić lekcje twórczości osób nieheteronormatywych.