Mniej chętnych na religię

Wyjaśnia, że jest to efekt problemów z organizacją nauki po reformie w szkołach średnich i przy sporych deficytach kadrowych. – To, czy dziecko będzie chodziło na religię, oczywiście zależy od rodziców. Ale wielu z nich woli, żeby dziecko, które i tak ma lekcje do późna, wróciło do domu godzinę wcześniej – zauważa.