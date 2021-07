Będą gruntować „cnoty niewieście”. Szykują się protesty

Poproszony o komentarz do wypowiedzi swojego doradcy minister Przemysław Czarnek odpowiedział: - „Pan profesor Skrzydlewski to wybitny filozof mówiący szczerą prawdę i jeśli ktoś się podśmiewa z tego, że dziewczęta powinny być bardziej wrażliwe na cnoty niewieście, to ja się zapytam: na jakie mają być wrażliwe? Na męskie? No niektórzy mogliby chcieć takich rzeczy, ale my genderowcami nie jesteśmy" – tłumaczył minister „Dziennikowi Gazecie Prawnej".