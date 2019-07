LO straconych marzeń

W tym roku na przyjęcie do najlepszych liceów mogli liczyć tylko uczniowie wybitni. Czwórkowi nie mieli szans.

Klasy liczące po 30–40 osób, zajęcia od 7.30 do co najmniej 17.30, obiady wydawane już od 10 rano, tłok na korytarzach i kolejki do toalety – tak od września będzie wyglądała codzienność w większości szkół średnich w Polsce. Poniżej dalsza część artykułu

– Upychaliśmy uczniów na siłę – mówiła, prezentując wyniki rekrutacji, wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Zapewniała, że w ciągu ostatnich trzech dni w stolicy stworzono 2 tys. dodatkowych miejsc w liceach i technikach. To jednak nie uratowało sytuacji – w Warszawie aż 3173 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów nie dostało się do żadnej szkoły. Z tego 82 proc. aplikujących starało się o przyjęcie do liceum. – Wśród osób, które się nie dostały, co czwarta (756 kandydatów) miała świadectwo z paskiem – mówiła Kaznowska.

W innych miastach było podobnie. W Katowicach do żadnej szkoły nie dostało się 190 uczniów, w Łodzi – 460, we Wrocławiu – 1,6 tys., w Poznaniu – ok. 3 tys. To wyniki podane we wtorek. Kilka dni wcześniej pojawiły się informacje, że w Lublinie do żadnej szkoły nie dostało się 605 osób (w tym 150 z paskiem na świadectwie), w Krakowie – 2,5 tys., w Gdańsku i Rzeszowie – ponad 1,2 tys., w Szczecinie – blisko 900.

Kandydaci ci wezmą teraz udział w rekrutacji uzupełniającej, która potrwa do końca sierpnia.

– W tym roku mamy 830 tys. miejsc w szkołach średnich i 725 tys. uczniów. Jest więc o ponad 100 tys. miejsc więcej – uspokajał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Zaznaczał, że wciąż są wolne miejsca, w tym w liceach.