Matura 2019: nie zdał co piąty absolwent

Co piąty absolwent szkoły średniej nie zdał egzaminu maturalnego, czyli nie przekroczył progu zdawalności na poziomie 30 proc. – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, prezentując wyniki tegorocznych matur. Część zdających nie zaliczyła jednego egzaminu, co oznacza, że będą mogli poprawiać go w sierpniu i podczas wrześniowej rekrutacji powalczyć o miejsca na wyższej uczelni.

W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 247 230 tegorocznych maturzystów. Obowiązkowo mieli zdawać język polski (ustny i pisemny), matematykę (pisemnie) oraz język obcy nowożytny (także w formule ustnej i pisemnej). Egzamin zaliczyło 80,5 proc. zdających, 12,9 proc. oblało egzamin z jednego przedmiotu, a 6,6 proc. z kilku. Wynik na poziomie 90–100 proc. z przedmiotów obowiązkowych uzyskało 578 osób, a z przedmiotów dodatkowych – 2647. Warto podkreślić, że 67 osób uzyskało najwyższy wynik ze wszystkich egzaminów, do których przystąpili.

Statystycznie najlepsze wyniki są z języków mniejszości narodowych – język litewski i ukraiński zaliczyli wszyscy zdający, a białoruski – 99 proc. Z językiem polskim było nieco gorzej – na poziomie podstawowym zdało go 95 proc. osób przystępujących go egzaminu. A średni wynik z tego egzaminu to 52 proc., przy czym w liceach był on wyższy i wyniósł 55 proc., a w technikach 45 proc.